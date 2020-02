Stadia gratis? Phil Harrison di Google promette il lancio di Stadia Base 'tra pochi mesi' (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non si può di certo affermare che Stadia si trovi in una situazione particolarmente semplice dopo un debutto faticoso e i primi mesi sul mercato che, al di là di buone impressioni sulla infrastruttura e sulla tenuta del cloud gaming di Google, hanno posto il colosso di fronte a delle critiche forti e indubbiamente fondate sotto molti punti di vista.Sin dall'annuncio il colosso di Mountain View aveva confermato che oltre alle versioni in abbonamento a pagamento ci sarebbe stato spazio anche per una sottoscrizione completamente gratuita. Il lancio era ed è previsto per il 2020 e ora che ci troviamo nell'anno in questione da più di un mese la domanda sorge spontanea: quando nel 2020 esattamente?Stadia Base è stato al centro di un passaggio di una recente intervista pubblicata da Protocol che ha per protagonista Phil Harrison, figura centrale del progetto Stadia. Harrison non ha confermato ... eurogamer

