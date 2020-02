Sanremo, Georgina Rodriguez devolve il compenso in beneficenza (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo le polemiche sul suo presunto cachet da capogiro, sembra che Georgina Rodriguez abbia scelto di devolvere il generoso compenso in beneficenza, e a un ospedale italiano. Georgina Rodriguez: il cachet Secondo indiscrezioni Georgina Rodriguez avrebbe guadagnato la bellezza di 140mila euro per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, e la fidanzata di Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di devolvere l’intera cifra all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La cifra dovrebbe servire per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione nei locali dedicati agli ammalati, ma ancora non è certo che si tratti davvero di 140 mila euro come vociferato in questi giorni. Come lei anche Tiziano Ferro (ospite speciale di tutte e 5 le serate della kermesse) devolverà il suo cachet a delle onlus della città che gli ha dato i natali, Latina. Ancora non è chiaro invece a quanto ammonti il ... notizie

