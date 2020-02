Sanremo 2020: chi sono i genitori di Amadeus presenti nel pubblico (Di sabato 8 febbraio 2020) Durante la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020 Amadeus è sceso tra il pubblico per salutare i suoi genitori, presenti insieme ad altri componenti della sua famiglia. Ad esortare il conduttore a compiere i bel gesto è stata Antonella Clerici, co-conduttrice della serata insieme a Francesca Sofia Novello. Sanremo 2020: i genitori di Amadeus Dopo la canzone di Giordana Angi dedicata alla madre Sophie, la storica conduttrice della Prova del Cuoco ha colto l’occasione per una breve riflessione sul rapporto tra genitori e figli. Dopodiché ha scorto seduti tra il pubblico madre e padre di Amadeus che, dopo averli trovati, è corso a salutarli. “Magari faccio solo questo di Festival, non mi ricapita“, ha infatti affermato. Si tratta di Antonella e Corrado Sebastiani, entrambi di origine palermitana. Lui svolgeva il ruolo di Istruttore Federale di III° Livello e ... notizie

