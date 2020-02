Ora la morte arriva per posta: il business dei pusher online (Di venerdì 7 febbraio 2020) Marco Vassallo Il business dello spaccio di droga si è spostato dalla strade al mondo digitale. Ora la merce, dalla marijuana all'ectasy, si paga con i Bitcoin e ti arriva direttamente nella cassetta postale Lo spaccio è cambiato. I pusher sono cambiati. Addio ai vicoli bui delle città e ai parchetti della periferia. Ora si celano dietro le applicazioni dei cellulari e hanno nickname. Dalla strada al mondo digitale Gli spacciatori sono diventati digitali (e in un certo senso anche le droghe): viaggiano veloci in rete e sono introvabili. È vero, esistono situazioni analogiche come il boschetto di Rogoredo, mix letale di degrado e sostanze stupefacenti, dove la morte, declinata nella sue forme chimiche, passa ancora di mano in mano. Vecchia scuola. Ma c’è un mondo ancora più inquietante, di cui pochi parlano: Telegram, un servizio di messaggistica istantanea usato ... ilgiornale

fanpage : “Ora che si è posata la povere dello scontro politico forse è il caso di ripassare la storia di Jo Cox. Sì, proprio… - cstambul : RT @dukana2: I #pennivendoli di #Basilicata dopo firma dell’accordo criminale #Regione #Basilicata-petrolieri di ieri ??stanno festeggiando… - dukana2 : I #pennivendoli di #Basilicata dopo firma dell’accordo criminale #Regione #Basilicata-petrolieri di ieri ??stanno fe… -