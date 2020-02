Omicidio Vannini | pg Cassazione chiede processo bis | Fu omicidio volontario

Delitto Vannini - il pg della Cassazione : “Fu Omicidio Volontario” : Una nuova svolta nell’Omicidio di Marco Vannini, il ragazzo ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. In quell’occasione, la vittima si trovava a Ladispoli, in provincia di Roma, nella casa della famiglia della ragazza Martina Ciontoli. Lo scorso 29 gennaio, i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma avevano condannato Antonio Ciontoli, il papà della fidanzata di Vannini, a 5 anni ...

Caso Vannini - la Cassazione : Fu Omicidio volontario - serve un nuovo processo : "Quello di Marco Vannini fu omicidio volontario, serve un nuovo processo". Questa la richiesta espressa dal procuratore generale in vista della sentenza della Cassazione prevista per la giornata di oggi, venerdì 7 febbraio. Una notta misteriosa, assurda, sulla quale permangono ancora molteplici dubbi e nella quale avvenne il decesso del 20enne, morto alle ore 3.10 del 18 maggio 2015 mentre si trovava a bordo di un'elisoccorso che lo stava ...

Omicidio Vannini - pg : “Riaprire processo - fu omicidio volontario” : Nuovo colpo di scena per quel che riguarda l’omicidio di Marco Vannini: ecco quanto ammesso in queste ore dal pg della Cassazione. Nuovo colpo di scena per quel che riguarda la storia dell’omicidio di Marco Vannini, che ha perso la vita nella casa della sua fidanzata a marco 2015. Il pg della Cassazione – secondo […] L'articolo omicidio Vannini, pg: “Riaprire processo, fu omicidio volontario” proviene da ...

Omicidio Vannini - oggi la sentenza in Cassazione. La madre : “I Ciontoli potevano salvare mio figlio - per noi restano gli assassini” : Arriva in Cassazione il processo sulla morte di Marco Vannini che vede imputata l’intera famiglia Ciontoli, padre, madre e due figli. Il procedimento di Appello, a Roma, si è chiuso nel gennaio del 2019 con la pena del principale imputato, Antonio Ciontoli, passata da 14 a 5 anni, e la condanna a tre anni, come in primo grado, per la moglie, il figlio e la figlia del militare che nel 2015 sparò, in circostanze mai del tutto chiarite, al 21enne ...

"L'Omicidio di Vannini fu volontario - non colposo. Rifare l'Appello" : le richieste del pg in Cassazione : È da annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che ha ridotto da 14 a 5 anni di reclusione la condanna per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio di Marco Vannini, fidanzato di sua figlia. Lo ha chiesto il Pg della Cassazione definendo “gravissima e quasi disumana” la vicenda. Per il Pg sono da annullare anche le condanne a tre anni di reclusione per i familiari di Ciontoli.In Appello ...

Omicidio Vannini : per Cassazione fu volontario - ora nuovo appello : Roma – Quello di Marco Vannini fu Omicidio volontario e per questo e’ necessario un nuovo processo di appello. “Annullare con rinvio ad altra sezione” la sentenza di secondo grado. Questa la richiesta del procuratore generale Elisabetta Ceniccola al termine della requisitoria davanti alla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione di Roma, dove questa mattina iniziato il processo di terzo e ultimo grado ...

SENTENZA MARCO VANNINI - OGGI CASSAZIONE/ Ciontoli - Omicidio colposo o volontario? : SENTENZA omicidio MARCO VANNINI: OGGI decisione della CASSAZIONE. La Corte accoglierà il ricorso presentato dai Ciontoli? Le ipotesi

Processo Vannini - la richiesta del pg : “Fu Omicidio volontario - serve un nuovo processo” : omicidio volontario e un nuovo Processo. È la richiesta del procuratore generale della Cassazione in attesa della sentenza che arriverà oggi.Continua a leggere

Omicidio Marco Vannini - oggi arriva la decisione della Cassazione : Omicidio Marco Vannini, oggi arriva la decisione della Cassazione. Sono anni di lotte per scoprire la verità su quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, quando un colpo di arma da fuoco fu esploso in un’abitazione di Ladispoli, sul litorale romano. Marco si trovava in quella casa insieme alla sua fidanzata ma, per cause ancora da chiarire, è partito un colpo. La famiglia dichiara che non è stato intenzionale. Quello su ...

Omicidio Vannini : oggi sentenza Cassazione - sit in della famiglia e degli amici : In appello il sottufficiale della Marina Militare e padre della fidanzata di Marco, un anno fa, ha visto la pena ridursi da 14 a 5 anni

Omicidio Vannini : in Cassazione si attende pronuncia definitiva : Roma – “Giustizia per Marco”, “Vogliamo la verita’”, “basta bugie”. Sale l’attesa tra amici, familiari e semplici cittadini per la sentenza di Cassazione sull’Omicidio di Marco Vannini. A decine, provenienti da piu’ parti d’Italia, si sono radunati questa mattina, alle spalle del palazzo della Suprema corte, per attendere la pronuncia definitiva dei giudici. Vannini venne ...

Marco Vannini - oggi la sentenza della Cassazione sull’Omicidio del ventenne di Cerveteri : Sono passati quasi cinque anni dalla morte di Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri morto la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 per un colpo d'arma da fuoco. A sparare è stato il padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli. oggi la Corte di Cassazione deciderà se confermare le condanne in appello o se il processo è tutto da rifare.Continua a leggere

Marco Vannini - oggi sentenza Cassazione/ Omicidio volontario o colposo? Tutti i dubbi : Omicidio Marco Vannini: la decisione della Cassazione, oggi la sentenza. La Corte accoglierà il ricorso presentato dai Ciontoli?

Il Caso Vannini : Lo speciale sul misterioso Omicidio - stasera su Nove : In attesa della decisione della Cassazione, stasera, su Nove, va in onda uno speciale sull'omicidio di Marco Vannini.