Napoli | incidente mortale in via Foria | vittima un 30enne – IL NOME

Napoli – incidente mortale la scorsa notte a Napoli dove un ragazzo di 30 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un'auto. La vittima, Giuseppe Lanzilli, residente a Frattamaggiore, stava percorrendo via Foria in sella al proprio scooter quando per cause in corso di accertamento ha impattato contro un'auto, una Kia Picanto, alla cui guida c'era un 41enne napoletano. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il centauro trasportandolo al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Nonostante l'intervento dei medici, il 30enne è deceduto a causa del grave trauma riportato alla testa. Le indagini sono affidate agli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, guidata dal Capitano Antonio Muriano.

