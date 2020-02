Misha Sukyas, chi è lo chef che ha sostituito Chef Rubio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Chi è Misha Sukyas, età, carriera e vita privata dello Chef che ha sostituito Chef Rubio in Camionisti in Trattoria. Classe 1980, Misha Sukyas è volto di FoodNetwork Italia e del Nove e abile Chef. Di origini metà armene e metà italiane, si avvicina alla cucina perché il padre lo spedisce in California a lavorare … L'articolo Misha Sukyas, chi è lo Chef che ha sostituito Chef Rubio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

TopChefIT : RT @LauraPolverix: @TommasoCurzio Un certo Misha Sukyas, uno chef. Ma siamo lontanissimi dalla conduzione scanzonata e mai scontata di @rub… - LauraPolverix : @TommasoCurzio Un certo Misha Sukyas, uno chef. Ma siamo lontanissimi dalla conduzione scanzonata e mai scontata di @rubio_chef - 3onFire : Ora sta storia non so nemmeno se sia vera e magari romanzata, ma se ti mandano a fate il lavapiatti IN #CALIFORNIA… -