LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: A. Espargarò in testa con l’Aprilia. Bene le Yamaha, Valentino Rossi 4° (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.32 Tornano in pista Fabio Quartararo e Valentino Rossi. 03.32 Pol Espargarò si è portato in terza posizione con la sua KTM a 0.505 dal fratello. 03.31 Nel frattempo Pecco Bagnaia 16° a 3.588 con la Ducati Pramac, Danilo Petrucci 14° a 3.029 con la Ducati ufficiale. 03.30 Qualche scatto di Alex Marquez in pista con la Honda. And he’s got the style sorted already <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60f.png" alt=" oasport

LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: LIVE. DAY 1: La diretta dei test di Sepang minuto per minuto: TEMPI E FOTO. Iniziano oggi le prime prove per tutti i pilot… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo subito in testa! Attesa per Valentino Rossi e Marquez -… - zazoomnews : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: si inizia! Tutti contro Marquez Valentino Rossi cerca risposte - #MotoGP… -