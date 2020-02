Legambiente: Napoli sotto una cappa di polveri sottili, inquinamento record a gennaio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non tira una bell’aria a Napoli in questo inizio 2020. E’ già emergenza smog nel capoluogo napoletano: secondo i dati Arpac elaborati da Legambiente al 2 febbraio solo nella centralina di Via Argine si registrano ben 25 giorni di superamenti dei limiti giornalieri previsti per le polveri sottili (Pm10), lo scorso anno nello stesso periodo di riferimento erano stati solo 6. Non migliore la situazione della centralina presso Ospedale Santobono dove gli sforamenti sono stati 16(lo scorso anno nessun sforamento). Napoli sotto una cappa di polveri sottili, vicina al codice rosso con la quota fuorilegge dei 35 giorni di sforamenti prossima alla meta. Hanno fatto peggio di Napoli solo San Vitaliano con 28 sforamenti Acerra e Volla con 26 giorni. L’emergenza smog che si è manifestata in questo inizio di anno non è sicuramente un’eccezione, a evidenziarlo sono i dati dell’Arpac ... ildenaro

