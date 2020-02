La gaffe dei social Rai: pubblicato il nome di Tecla come vincitrice prima dell’annuncio (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Sanremo 2020 i colpi di scena non mancano proprio mai. Nemmeno le anticipazioni su chi vince per la categoria Nuove Proposte. Il profilo Instagram ufficiale della Rai, infatti, ha pubblicato per errore il nome del vincitore almeno venti minuti prima dell’annuncio in diretta fatto da Amadeus. come è possibile? Il profilo Instagram Rai pubblica la card di Tecla Sembra che la vincitrice sia lei. Almeno venti minuti prima. Ma non è così, si tratta di una gaffe. A segnalarlo è Trash Italiano, come si vede in una conversazione tra il profilo e l’account del Festival di Sanremo. Trash Italiano ha segnalato immediatamente la pubblicazione della card che decreta Tecla vincitrice di Sanremo Giovani. La verità però è che si tratta di un errore: «come hai ben capito @trash italiano abbiamo già le card pronte con tutti i possibili vincitori. Abbiamo pubblicato per errore sia quella di ... giornalettismo

