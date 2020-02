Investire in borsa, gli scambi hanno regole precise (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli obiettivi di chi scende in campo per giocare in borsa solitamente sono connessi alla volontà e al desiderio di trarne un profitto. Questa attività si concretizza in una serie di investimenti, messi a segno sul mercato azionario facendo leva sulle variazioni di prezzo delle azioni nel corso del tempo. E’ chiaro che il termine “giocare” fa parte di un gergo ormai riconosciuto e diffuso, anche se è bene ricordare che quando si tratta di capitali investiti occorre la massima serietà e concentrazione: la terminologia migliore per fare riferimento a tutte queste operazioni è infatti ‘Investire in borsa’. In pratica e per semplificare, nella previsione che il costo di certe azioni societarie salga l’investitore acquisterà il titolo: la sua intenzione è quella di rivenderlo, non appena il prezzo sarà effettivamente salito. Occorre grande abilità per ‘sentire’ gli umori del mercato e avere ... correttainformazione

marcodelucact60 : RT @MaurizioGamberi: #Unicredit 4.7B€ Utile ma 6000 esuberi ! Ma è #Buyback... la parola chiave! Per 500 milioni (10% dell’Utile) Invece… - 000Salvatore : RT @MaurizioGamberi: #Unicredit 4.7B€ Utile ma 6000 esuberi ! Ma è #Buyback... la parola chiave! Per 500 milioni (10% dell’Utile) Invece… - MariaRo51490621 : RT @MaurizioGamberi: #Unicredit 4.7B€ Utile ma 6000 esuberi ! Ma è #Buyback... la parola chiave! Per 500 milioni (10% dell’Utile) Invece… -