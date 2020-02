In Kenya gli occhi dei computer aiutano i ranger a proteggere gli elefanti dai bracconieri (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’intelligenza artificiale sviluppata da Intel permette alle telecamere di riconoscere la presenza di persone “sospette” sui percorsi degli animali. E ai ranger di intervenire in tempo ilsecoloxix

capoema : I just published su #Medium 'In Kenya gli occhi dei computer aiutano i ranger a proteggere gli elefanti dai braccon… - FLAMEL_AI : In Kenya gli occhi dei computer aiutano i ranger a proteggere gli elefanti dai bracconieri - Carmela_oltre : RT @alswolf: 'gli atteggiamenti e il cambiamento di comportamento nei confronti delle risorse naturali della #Terra iniziano in tenera età'… -