Gli si Incastra un Popcorn tra i Denti e Rischia di Morire per un’Infezione, L’Assurda Storia di un Pompiere (Di venerdì 7 febbraio 2020) Chi ama mangiare il Popcorn sa bene che spesso questo alimento si Incastra tra i Denti, ed è molto difficile eliminarlo. E’ quanto accaduto a Adam Martin, che per cercare di estrarre il pezzo di Popcorn ha utilizzato vari oggetti, tra cui un filo di ferro. Dopo circa una settimana, l’uomo ha cominciato a stare male: la notte sudava, era affaticato e aveva mal di testa. Poi ha avuto disturbi al cuore. Recatosi dal dottore, gli è stata diagnosticata una endocardite, una infezione del cuore. Il medico gli ha detto che a fargliela venire sono stati i tentativi di togliersi il Popcorn dai Denti. Adam è stato operato, un intervento difficile e rischioso. Se non avesse chiesto aiuto, avrebbe potuto Morire in tre giorni. L’uomo ha dichiarato: “La maggior parte delle persone muore quando ha un livello di infezione di 350, mentre io ero a 340. L’infezione aveva completamente mangiato le ... youreduaction

