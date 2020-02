Gasperini: con gli arbitri nella singola partita può succedere di tutto. Ma poi resettiamo (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Io, come tutti, ho avuto delle situazioni per lamentarsi. Ma poi la partita dopo sono ripartito sullo 0-0. Ogni partita si riparte da zero, succede. È innegabile che certi episodi quando ci sono, ci fanno lamentare. I cartellini? Mi riferisco alle singole partite. Altrimenti si perde di credibilità, nella singola partita può succedere di tutto. La cosa è stata amplificata dagli episodi VAR, alcuni clamorosi”. Così Gian Piero Gasperini stempera le polemiche sugli arbitri alla vigilia di una partita che per lui significa anche altri veleni: la Fiorentina significa eliminazione dalla Coppa Italia e battibecchi con i tifosi viola. “Le partite con la Fiorentina sono sempre state combattute, sarà difficile. Per quanto mi riguarda mi interessa la partita, la classifica e il risultato. Per noi è troppo importante. Voi spesso non considerate l’avversario. ... ilnapolista

