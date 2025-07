Nuovo modulo Cai digitale al via dal 1° luglio 2025 | come funziona l’ex Cid

Dal 1° luglio 2025, l'introduzione del nuovo modulo Cai digitale rivoluziona il modo di gestire le pratiche assicurative in caso di incidente. Questa innovazione, che affiancherà il tradizionale modulo cartaceo, rappresenta un passo avanti verso una maggiore efficienza e sostenibilità nel settore. Le compagnie assicurative saranno obbligate a offrire entrambe le opzioni, garantendo così flessibilità e scelta agli utenti. Il futuro delle pratiche assicurative si apre a nuove possibilità più rapide e digitalizzate.

Novità in arrivo sul fronte assicurativo con l’adozione, dal 1° luglio 2025, del nuovo modulo Cai (Constatazione amichevole di incidente) digitale che sostituisce il Cid. Il modulo cartaceo, tuttavia, non andrà in pensione. Le compagnia assicuratrici, infatti, saranno obbligate a offrire sempre agli assicurati la scelta tra il documento tradizionale prestampato e quello digitale. Il nuovo Cai garantisce un passo in avanti nell’ottica della digitalizzazione, ma anche sul fronte della semplificazione delle procedure in caso di sinistro. Ecco, dunque, come funziona il nuovo modulo Cai, dove reperirlo e quali informazioni occorre inserire. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovo modulo Cai digitale al via dal 1° luglio 2025: come funziona l’ex Cid

In questa notizia si parla di: modulo - digitale - luglio - funziona

Dal 1 luglio al via il modulo Cid digitale - Dal 1° luglio, arriva una vera e propria rivoluzione nel mondo delle assicurazioni auto: il modulo CID digitale.

Cid digitale, dal 1° luglio arriva il modulo Cai online per la constatazione amichevole di un incidente: come funziona e dove scaricarlo Vai su Facebook

Constatazione amichevole (CAI) digitale: novità dal 1° luglio • Dal 1° luglio 2025 il modulo di constatazione amichevole (CAI) sarà digitale, semplificando la gestione dei sinistri. Il post Constatazione amichevole (CAI) digitale: novità dal 1° luglio… https://bit.ly/ Vai su X

Nuovo modulo Cai digitale al via dal 1° luglio 2025: come funziona l’ex Cid; Cid digitale, dal 1° luglio arriva il modulo Cai online per la constatazione amichevole di un incidente: come; Cid digitale, come funziona il CID che si compilerà con l’app da luglio 2025.

Cid digitale, dal 1° luglio arriva il modulo Cai online per la constatazione amichevole di un incidente: come funziona e dove scaricarlo - Domani, 1° luglio 2025, diventa ufficialmente operativo il modulo Cai digitale, ovvero la Constatazione Amichevole di Incidente (ex Cid) che i proprietari di veicoli coinvolti in uno ... Riporta msn.com

La constatazione amichevole digitale è attiva dal 1° luglio: come compilarla online (con la Cie o lo Spid) - Rimane comunque valido il modulo cartaceo e i due metodi hanno parità di valore legale: gli automobilisti sono liberi di scegliere il formato preferito ... Segnala corriere.it