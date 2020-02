Gara di solidarietà per Gaja e Serena: tantissimi donatori in fila per salvarle (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDi Gloria Esposito Napoli – In centinaia si sono presentati ieri all’appuntamento per farsi “tipizzare” ovvero per essere inseriti nel registro dei donatori di midollo, dopo un prelievo di saliva e l’indagine sul dna. A villa Medusa, a Bagnoli, si è concretizzata così una vera e propria Gara di solidarietà per salvare le vita a due studentesse, Gaja e Serena, che hanno bisogno urgentemente di un trapianto di midollo e per cui non c’è un donatore compatibile. Entrambe sono affetta da aplasia e attualmente sono ricoverate al Bambin Gesù di Roma. Per iscriversi alla banca dei donatori, basta un tampone salivare, avere tra i 18 e i 35 anni e un peso di almeno 50 chili chilogrammi. “1 su 100.000 è la probabilità di trovare un donatore compatibile per Gaja, Serena e tutti i guerrieri che sono in attesa di trapianto in ospedale. UNA su 100.000 è la ... anteprima24

