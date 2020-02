Gaia in crisi ad Amici 19 | La carriera mancata dopo X Factor (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gaia è andata in crisi ad Amici 19 e si è sfogata con la vocal coach Emanuela, parlando anche del suo passato e della carriera mancata dopo X Factor. La scuola di Amici 19 è un luogo in cui i ragazzi iniziano a sentirsi al sicuro, nonostante la loro carriera futura sia incerta. Quando usciranno … L'articolo Gaia in crisi ad Amici 19 La carriera mancata dopo X Factor proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Gaia_jayang : life crisi numero tre della giornata! here we go - Sara_Nurchis : @ab2374478069 @I_G30795 Martina ha scelto di stare con Daniela. Le crisi capitano a tutti. Si son riappacificate. I… - laelis_b : @Gaia_Mai_ Io sono in crisi per l’ultima. -