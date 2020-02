Destinazione Tfr 2020 al datore o ai Fondi pensione: cosa conviene fare (Di venerdì 7 febbraio 2020) Destinazione Tfr 2020: cosa conviene fare? All’atto di stipula del contratto di lavoro, il lavoratore, oltre a dover firmare il contratto di lavoro e modello di privacy, è tenuto a scegliere come destinare il proprio Tfr (Trattamento di Fine Rapporto). Si tratta, come noto, di un emolumento calcolato annualmente sulla retribuzione lorda di ciascun dipendente e accantonata dal datore di lavoro, e che viene in genere erogato al termine del rapporto di lavoro e che per il periodo in cui presta la propria attività presso l’azienda deve “conservare”. Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la scelta deve essere espressa mediante un apposito modulo, denominato “modulo TFR 2”, recentemente aggiornato con il Decreto 22 marzo 2018, che introduce appunto la nuova versione. Ma come e a chi destinare il TFR? Quali opzioni ha il lavoratore? È più conveniente lasciare il TFR in azienda ... leggioggi

