Chi è Dua Lipa, la cantante dei record ospite di Sanremo con “Don’t Start Now” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sul palco della quarta serata di Sanremo 2020 sale la cantante Dua Lipa, cantautrice britannica 25enne diventata una tra le popstar più ascoltate al mondo. All’Ariston porta il brano “Don’t Start Now”, che anticipa l’album “Future Nostalgia”. cantante più giovane ad avere mai raggiunto un miliardo di visualizzazioni su Youtube, ha vinto due Grammy come migliore artista esordiente. fanpage

