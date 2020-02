Cagliari, ragazzo filippino picchiato sul bus: “Sei cinese e trasmetti il coronavirus” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un ragazzo filippino di 31 anni che lavora come cameriere in un ristorante di Cagliari è stato picchiato a bordo di un autobus mentre tornava a casa: alcuni giovani l'hanno insultato, poi l'hanno accusato di essere "un cinese che porta il coronavirus in Italia", infine l'hanno massacrato di botte. fanpage

minghaonun : RT @junculo: A Cagliari hanno picchiato un ragazzo filippino perché credevano fosse cinese e volesse contagliare il coronavirus cioè ma ci… - junculo : A Cagliari hanno picchiato un ragazzo filippino perché credevano fosse cinese e volesse contagliare il coronavirus… - micontengo : Non è Lercio -