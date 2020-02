Bologna, nuova svastica su un murales di un liceo (che ne copriva un’altra): «Non la cancelleremo» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una svastica su un murales del liceo Copernico di Bologna, nella periferia della città, la seconda in un paio di mesi. La scoperta, di cui dà notizia oggi il Corriere di Bologna, risale a domenica, notata da un passante che ha avvertito la direzione dell’istituto. Uno «sfregio», commenta all’ANSA Claudia Colombo, docente di Lettere al Copernico, che non è un episodio isolato. Una prima svastica era stata infatti scoperta lo scorso 23 dicembre sempre nello stesso punto del muro dove è stata tracciata la seconda. Per coprire la prima, uno studente aveva avuto l’idea di dipingere un faro, murale ora danneggiato. “Non è un gesto casuale, è un gesto reiterato che vuole colpire la comunità scolastica – afferma Colombo – In questo momento è forte l’indignazione per questo gesto, abbiamo così deciso di lasciare lo sfregio. La dirigente scolastica ... open.online

