Bimba cade nel pentolone e muore | i cuochi non si erano accorti di nulla

Un drammatico episodio avvenuto nella mensa di una scuola elementare sta sconvolgendo il mondo intero. La vicenda ha visto coinvolta una bambina di soli 3 anni che, cadendo in un pentolone della cucina della scuola, è morta sotto gli occhi dei cuochi. I cuochi con gli auricolari per ascoltare della musica, non hanno sentito le urla della bambina La piccola vittima, Anchal, domenica 2 febbraio ha perso la vita nella scuola elementare di Rampur Atari, nell'Uttar Pradesh, in India. Secondo quanto è stato riportato dai media locali la Bimba, dopo essere inciampata su del materiale da costruzione presente nella mensa della scuola, è caduta nella pentola piena di curry bollente. In quel momento i cuochi erano intenti a preparare il pranzo, ma poiché stavano ascoltando della musica con gli auricolari, non hanno sentito le urla di disperazione della piccola e, ignari di quanto stesse ...

