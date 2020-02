Beyond Good & Evil 2 è un'attesa infinita e non arriverà prima di aprile 2021 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante l'ultimo report sugli utili di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot ha confermato che il lancio di Beyond Good & Evil 2 è ancora molto lontano.Parlando dello sviluppo di Beyond Good & Evil 2 durante la parte di domande e risposte, Guillemot non ha fornito un chiaro aggiornamento. Quello che ha confermato, tuttavia, è stato che il gioco non è uno dei cinque titoli AAA che Ubisoft prevede di lanciare tra settembre 2020 e marzo 2021.Leggendo tra le righe, questo significa che nonostante sia stato annunciato per la prima volta nel 2016, dovremmo aspettarci Beyond Good & Evil 2 tra almeno 18 mesi. Ciò comporterebbe un ciclo di sviluppo di oltre cinque anni in totale.Leggi altro... eurogamer

