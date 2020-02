Basket femminile 3×3 : Italia - debutto a Parigi con una vittoria e tre sconfitte delle due formazioni impegnate : Si è conclusa la prima giornata del National Teams 3×3 Tournament a Parigi, primo appuntamento della preparazione dell’Italia del Basket 3×3 al torneo Preolimpico che si disputerà nella seconda metà di marzo in India. Le azzurre giocano con due formazioni, denominate Blu e Bianca. Una vittoria e una sconfitta per la selezione Bianca, rispettivamente contro Paesi Bassi e Francia 2, mentre per quanto riguarda la Blu sono due le ...

Sono iniziati oggi i tornei Preolimpici di Basket femminile che decreteranno le nazionali che prenderanno parte ai giochi di Tokyo 2020. Quattro sono le manifestazioni che si stanno svolgendo e che regaleranno il pass per l'Olimpiade Giapponese. La prima è quella di Bourges, in Francia, che in giornata odierna ha visto Porto Rico superare all'overtime il Brasile con il risultato di 91-89. Decisivo un canestro di Ali Gibson a ...

Con l'inizio del raduno della Nazionale di Basket 3×3 femminile in vista di un torneo internazionale in Francia da disputarsi dal 7 al 9 febbraio, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato un cambio nelle convocazioni. A causa di un infortunio occorso a Rae Lin D'Alie, entra infatti nel novero delle otto scelte per il viaggio in Francia Sara Bocchetti, attuale miglior realizzatrice italiana di Serie A1 con 15.76 punti ...

6, 8 e 9 febbraio: sono queste le date fondamentali per le squadre che cercano la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tramite i quattro Preolimpici da 4 squadre ciascuno. In origine il numero 4 doveva riferirsi anche alle città ospitanti, ma la corrente emergenza coronavirus ha convinto la FIBA a spostare da Foshan a Belgrado uno dei tornei, con la capitale serba che ora ne ospita due. Prima di andare a scoprire nel dettaglio i ...

Sabato è andata in scena la diciassettesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia di apertura è indubbiamente la sconfitta di Ragusa sul campo del Geas Sesto San Giovanni, che costa alle siciliane la vetta della classifica, ora occupata da Schio in solitaria. Vittorie per Venezia e San Martino di Lupari nella zona alta della graduatoria, successi pesanti per Costa Masnaga e Vigarano in chiave salvezza. Andiamo ora a vedere ...

Diciassettesima giornata insolita, tutta di sabato, per la Serie A1 femminile, che vede risultati molto importanti sia in testa che in coda arrivare da ogni parte d'Italia. Ragusa è costretta alla sconfitta da uno splendido Geas Sesto San Giovanni, il che consente al Famila Schio di riprendersi la vetta solitaria della classifica. Venezia aggancia la Passalacqua al secondo posto, mentre in coda, nella battaglia più che viva in zona ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : la 17ª giornata. Schio ospita Lucca - Ragusa di scena a Sesto San Giovanni : Il diciassettesimo turno della Serie A1 di Basket femminile si svolgerà integralmente nella giornata di domani: per gli appassionati della pallacanestro a tinte rosa è dunque in programma una lunga maratona che comincerà alle ore 15.30 e si concluderà poco prima delle 23.00. Andiamo a presentare le partite previste per questo primo sabato di febbraio. Le danze si apriranno in quel di Bologna, dove al Paladozza la Virtus ospiterà l’Use ...