Apice, successo per il flash mob contro bullismo e cyberbullismo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoApice – Grande successo al flash mob contro bullismo e Cyberbullismo organizzato in poco tempo da U.Di.Con zonale di Apice con l’Oratorio San Bartolomeo. Gli animatori dell’oratorio, con la sopravisione di Don Ezio Rotondi, hanno realizzato uno spot molto incisivo sulla storia messa a disposizione dall’U.Di.Con. che parla di un ragazzo vittima di bullismo e cyberbullismo. In questo modo si è potuto sensibilizzare tutti i partecipanti ma anche i passanti su un tema così importante e, purtroppo, in continua crescita. Il responsabile zonale Udicon, Michele Mesisca, è stato chiaro: ”Il bullismo è un comportamento aggressivo e ripetitivo verso chi è incapace di difendersi. Da una parte c’è il bullo che fa violenza, sia fisica che psicologica, dall’altra la vittima che la subisce. Si parla di bullismo quando l’aggressione ... anteprima24

