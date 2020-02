Amici 19, Stefano e Devil Angelo litigano. Marcello: “Occasione sprecata” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Daytime Amici 19, Devil Angelo litiga con Stefano: “Sei un cogli*ne” Nella puntata odierna del daytime di Amici di Maria De Filippi due degli allievi della scuola, Stefano Farinetti e Devil Angelo hanno avuto una litigata accesa. Durante la puntata era stata data ai 12 ragazzi ancora in corsa per il serale l’opportunità di assegnare una delle maglie con una nuova modalità. Dovevano essere i ragazzi stessi a votare, in maniera anonima, il più meritevole secondo loro. Chi raggiungeva più voti avrebbe preso la maglia. Quando sono stati scoperti i voti, alcuni dei ragazzi hanno ammesso di aver votato per sé, tra questi proprio Devil Angelo. “Ma come si fa a votare per se stessi?” ha detto Stefano scatenando la reazione adirata di Devil Angelo che ha subito provato a spiegare le sue motivazioni. Quando ha visto che Stefano continuava la polemica ha così ... lanostratv

