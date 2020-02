Achille Lauro, la scelta di stare «un passo indietro» ad Annalisa. E chi è Ziggy Stardust con cui ha omaggiato David Bowie (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sin da quando Achille Lauro si è spogliato durante la prima serata del Festival di Sanremo, per rimanere coperto da una tutina attillata nude e ricoperta di strass, non hanno fatto altro che rincorrersi paragoni col figure del passato. Ma chi si crede di essere Achille Lauro? David Bowie? Frank Zappa? Mick Jagger? Alice Cooper? Uno dei Kiss? Freddie Mercury? Steven Tyler? Renato Zero? Ma quel che è sfuggito ai più, è che la partita di Lauro non è stata giocata – in questo caso – sul profilo musicale, quando sull’uso di espedienti iconici e iconografici per arrivare a parlare d’altro. Lauro non ha mai osato paragonarsi musicalmente a nessuno dei mostri sacri della musica sopracitati, ma ha voluto rimandare attraverso alcune maschere a dei temi che, in sintesi, riconducono sempre alla scelta della libertà. Achille Lauro omaggia David Bowie E se nella sua prima ... open.online