Un posto al sole anticipazioni: chi andrà in carcere? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grandi novità nel futuro di Un posto al sole: è già da un po’ che si ipotizza una svolta noir (in quale storyline?) e ora sembra esserci qualche elemento che conferma tale tesi. Sui social network, in riferimento ad episodi girati di recente, sono infatti apparse delle foto del set con letti a castello, e sicuramente la cosa non è riferita a circostanze particolarmente allegre. Insomma, è la tipica location che tante volte abbiamo visto a Upas quando qualcuno è andato a finire in prigione… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tra i nostri amati protagonisti c’è chi è dunque destinato a “visitare” il carcere? Staremo a vedere, peraltro sarà interessante capire chi potrebbe transitare per le patrie galere: difficile pensare a qualcuno che c’è già stato in tempi non lontani, ma allora a chi potrebbe toccare ... tvsoap

exodusdragons : Un posto al sole anticipazioni 7 febbraio 2020: Giulia non accetta l'aiuto di Angela e Niko - chenesannotutti : Direi che Fabrizio si deve dare una bella calmata con sti tatuaggi che tra un po’ si tatua pure il posto dove non batte il sole - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 7 febbraio 2020: Giulia non accetta l'aiuto di Angela e Niko… -