Tiziano Ferro primo a cantare “Almeno Tu nell’Universo”? La precisazione di Ignazio Boschetto de il Volo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Stasera il Volo si esibirà per la terza volta al Radio City Music Hall di New York, la più prestigiosa venue al mondo. Ma non è questo il motivo per cui ho cercato al telefono Ignazio Boschetto e lui, fuso orario permettendo, mi ha fatto una videochiamata mentre in auto stava andando da Eataly. https://www.youtube.com/watch?v=U02Axhrkwbs&feature=youtu.be Veniamo ai fatti. L’altra sera durante il Festival di Sanremo, Tiziano Ferro ha cantato sul palco dell’Ariston “Almeno Tu nell’Universo”. Al di là del fatto che non è stato perfetto nell’esecuzione, tanto che alla fine si è messo a piangere, però ha dichiarato che questa era la prima volta che un uomo cantava la canzone di Mia Martini. Amadeus lo ha confermato. Falso. Non solo Fausto Leali l’ha registrata nel 2009 nell’album “Una Piccola Parte di Te” e anche Renato Zero, amico di Mimì, l’ha cantata dal vivo, ma ... optimaitalia

trash_italiano : POSSO VOTARE TIZIANO FERRO? #Sanremo2020 - MarioManca : «Un po' non ce l'ho fatta, ma io lo volevo fare. Era il mio sogno, quindi chissenefrega». E io vorrei essere Amadeu… - _the_jackal : Questa cosa che Tiziano Ferro è tornato a cantare ci ricorda qualcosa #sanremo2020 -