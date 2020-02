Tennis, ATP Montpellier 2020: Monfils e Goffin accedono ai quarti di finale, fuori Auger-Aliassime (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella giornata odierna si è il completato il programma degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier (Francia). Dopo le eliminazioni eccellenti di Shapovalov e Dimitrov maturate ieri, oggi sul cemento transalpino si sono disputati gli altri sei match del tabellone: Monfils e Goffin hanno fatto valere i gradi vincendo i rispettivi incontri, mentre è caduto a sorpresa Auger-Aliassime. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto nel Sud della Francia. Il derby francese tra Gael Monfils e Adrian Mannarino ha allietato la serata di Montpellier: dopo poco più di ore di gioco il leader del seeding ha battuto in rimonta il connazionale con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 e ha dunque guadagnato l’accesso ai quarti di finale. Non ha fallito l’appuntamento neanche il numero 2 del tabellone, il belga David Goffin, che si è sbarazzato in un’ora e quarantotto minuti del ... oasport

