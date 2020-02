Sanremo 2020: Tiziano Ferro scrive una lettera di scuse a Fiorello (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo aver usato l’hashtag #Fiorellostattezitto, Tiziano Ferro ha scritto una lettera di scuse allo showman chiamato in causa. “Queste le sue parole lasciategli in camerino “Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre si prendeva in dito cantando con te le parole di una mia canzone. Sono rammaricato, torno a fare il cantante”. notizie

