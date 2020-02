Sanremo 2020, Roberto Benigni ospite (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roberto Benigni sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ad Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 4 all'8 febbraio 2020. Sarà presente durante la terza serata. La sua ospitata era stata vociferata alla fine del 2019 e confermata a metà dicembre durante una puntata di Che tempo che fa.Si tratta della quinta volta per l'attore sul palco dell'Ariston nel ruolo di ospite. Precedentemente è stato sul palco dell'Ariston da conduttore nel 1980, nel 1983, nel 2002, nel 2009 e nel 2011.Sanremo 2020, Roberto Benigni ospite pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 22:45. blogo

