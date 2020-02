Sanremo 2020: Lenù dell’Amica Geniale in imbarazzo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella serata del Festival di Sanremo di questa sera (Giovedì 6 Febbraio) saranno presentati tra gli ospiti il cast dell’Amica Geniale. Il cast presenta la nuova uscita L’Amica Geniale, l’ormai celebre e coinvolgente serie tv trasmessa su Rai 1, ha appassionato i telespettatori di tutte le età. Il cast dell’Amica Geniale insieme al regista Saverio Costanzo saranno ospiti al Festival di Sanremo per presentare il nuovo capitolo della saga che partirà il 10 Febbraio con il titolo Storia del nuovo cognome. Su Vanity Fair, una delle protagoniste, Margherita Mazzucco risponde a delle domande. Ci si chiede: Su quale tema verterà l’intero nuovo capitolo? Quali sono state le sensazioni o le difficoltà provate durante le riprese? Il personaggio assegnato alla ragazza è noto per la sua profonda introspezione e riservatezza. Le vicende del Rione e le problematiche ... velvetgossip

