'Sanremo 2020', due ex fidanzati gareggiano uno contro l'altra sul palco dell'Ariston! Ecco di chi si tratta (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non solo musica sul palco dell'Ariston! Quest'anno il Festival di Sanremo si tinge anche di rosa, perché due dei cantanti in gara sono stati fidanzati. Si tratta di Levante e Diodato, che sono stati insieme dal 2017 al 2019, ma non hanno mai rivelato più di tanto del loro amore ai giornali di gossip. L'ex giudice di X Factor, alla sua prima esperienza sanremese dopo che in passato è stata bocciata ben due volte (nel 2013 e 2015), ha rivelato al settimanale Chi che a dispetto delle malelingue la presenza del suo ex in questa nuova avventura non è affatto un problema: "Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per ...

