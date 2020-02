Palozzi: solidarietà a controllore bus aggredito ieri, affrontare problema sicurezza (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà al controllore dei bus, che sarebbe stato aggredito ieri mentre stava svolgendo il proprio lavoro su un mezzo Atac, in via San Giovanni bosco a Roma”. “Nel condannare senza “se” e senza “ma” questo ennesimo episodio di violenza, auspichiamo che gli enti preposti affrontino con maggior concretezza il grave problema della sicurezza sui mezzi di trasporto al fine di trovare una soluzione definitiva”. “E’, infatti, necessario tutelare e garantire l’incolumità di autisti, dipendenti, e di tutti gli utenti capitolini, già costretti a sopportare un trasporto pubblico inefficiente e precario”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo” con Toti, Adriano Palozzi. L'articolo Palozzi: solidarietà a controllore bus aggredito ieri, affrontare problema sicurezza ... romadailynews

MarioAbbruzzese : #Stalking: il governo ponga al centro della propria agenda politica questa grande piaga sociale e tuteli le donne v… -