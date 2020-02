Milan, Ibra arma totale: ha vinto più trofei dei titolari dell’Inter (Di giovedì 6 febbraio 2020) Milan, i rossoneri affrontano in derby con in fondina l’arma totale Ibrahimovic: lo svedese ha vinto più trofei dell’Inter Domenica sera andrà in scena una delle partite più affascinanti della storia della Serie A, il derby di Milano tra Inter e Milan. Nonostante la differenza di punti in classifica, i rossoneri possono contare sull’arma totale Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da Il Corriere dello Sport, lo svedese è un collezionista di trofei: sono 35 quelli portati a casa, più dell’insieme dei titolari dell’Inter, ovvero 34. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

stebellentani : Serie A 2019-20. Pandev 5 gol. Piatek 4. Rebic 3. Leao 2. Ibra 1. Poi non so se lo riprenderei, ma al Milan sarebbe il migliore. - teozorzoli : #Ibra-#derby= battaglia. Non vi ricordate tutti gli episodi precedenti? Date un’occhiata qui. Mio per ?… - passione_inter : @NicoSavi tra derby e #Sanremo2020 ?? ?? 'Contro il Milan è sempre una gara a sé, la classifica non conta. Ibra è Ib… -