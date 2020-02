Migranti: il Viminale aumenta rimborsi per ogni profugo accolto. Protesta Salvini (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'importo dei rimborsi potrà crescere di qualche euro rispetto ai decreti Salvini, rendendo così più appetibili le gare firenzepost

MediasetTgcom24 : Viminale, sì ad aumento rimborso per migranti accolti #migranti - repubblica : Accoglienza migranti, il Viminale autorizza l'aumento dei rimborsi [aggiornamento delle 19:30] - Corriere : Più soldi per accogliere i migranti. Via libera del Viminale, ira Salvini -