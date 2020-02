‘Mi piace fare tutto…’: Gabriel Garko senza freni sotto le lenzuola (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’attore de L’onore e il rispetto senza freni Che Gabriel Garko sia amante dell sesso e non dell’amore ormai è una cosa saputa. Più volte, l’attore si è lasciato andare a confessioni bollenti che riguardano proprio la sua vita intima e i suoi gusti personali. In una recente intervista rilasciata a ‘La Nazione’, l’ex di Eva Grimaldi ha parlato del suo desiderio di libertà e della voglia di sperimentare di tutto insieme alla sua partner, comprese le più particolari fantasie erotiche. Vediamo nei dettagli cosa ha confessato. Gabriel Garko bollente sotto le lenzuola L’attore che per anni ha fatto perdere la testa a migliaia di ragazzine nei panni di Tonio Fortebracci questa volta si è davvero superato. Gabriel Garko, infatti, intervistato dal noto quotidiano, ha spiegato quali sono le su fantasie erotiche e sopratutto perchè non vuole ... kontrokultura

