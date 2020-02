Mara Venier svela come ha fatto pace con Barbara d’Urso: “C’era stato un momento aspro…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’anno scorso i programmi domenicali di Barbara d’Urso e Mara Venier si sono scontrati nella stessa fascia oraria e qualcuno aveva rumoreggiato di qualche dissapore tra le due conduttrici. Adesso Zia Mara in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha svelato che effettivamente c’è stato un momento ‘aspro’, ma ha anche assicurato di aver fatto pace con la sua amica di sempre. Carmelita e Mara si sono incontrate in treno e si sono abbracciate. “Abbiamo fatto pace. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro … Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti”. Qualcuno aveva notato dei like di Mara a commenti contro Barbara d’Urso, la Venier però ha spiegato che non ci vede benissimo e che le capita ... bitchyf

