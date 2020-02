M5S in piazza:"Non c'entra con governo"

piazza contro il tentativo di reintrodurre i vitalizi e scenderemo in piazza ogni volta che qualcuno cercherà di far rientrare dalla finestra quei privilegi che abbiamo tolto". Così il reggente del M5S Crimi, a proposito della manifestazione annunciata da Di Maio e definita "un errore" dal segretario del Pd Zingaretti. "Non vi è alcun collegamento tra questa battaglia di civiltà e le questioni che attengono il governo,che in questa fase deve imprimere una forte accelerazione", aggiunge Crimi.(Di giovedì 6 febbraio 2020) "Il 15 febbraio saremo incontro il tentativo di reintrodurre i vitalizi e scenderemo inogni volta che qualcuno cercherà di far rire dalla finestra quei privilegi che abbiamo tolto". Così il reggente del M5S Crimi, a proposito della manifestazione annunciata da Di Maio e definita "un errore" dal segretario del Pd Zingaretti. "Non vi è alcun collegamento tra questa battaglia di civiltà e le questioni che attengono il,che in questa fase deve imprimere una forte accelerazione", aggiunge Crimi.(Di giovedì 6 febbraio 2020)

AnnalisaChirico : Luigi Di Maio, ministro in carica, chiama alla piazza vs. lo stesso governo di cui è esimio esponente e azionista n… - PaolaTavernaM5S : A un cittadino italiano servono almeno 40 anni di contributi per andare in pensione. A qualcun altro un solo giorno… - Agenzia_Ansa : #DiMaio attacca: 'Vogliono cancellare leggi #M5s, il 15 febbraio in piazza' #ANSA -