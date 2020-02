Grasse risate, lacrime magre!: trama, orari e cast della commedia al faCTOry32 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Grasse risate, lacrime magre!: trama, orari e cast della commedia al faCTOry32 “Grasse risate, lacrime magre!” è il nome dello spettacolo che andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2020 alle ore 21:00 e domenica 16 febbraio 2020 alle ore 16:00 presso faCTOry32 a Milano. Uno spazio del quale vi abbiamo spesso raccontato nei nostri articoliSegui Termometro Politico su Google News Lo spettacolo “Grasse risate, lacrime magre!” è di e con: Paolo Faroni e Fabio Paroni. Il disegno luci è firmato da Massimo Canepa. La regia è di Paolo Faroni e Fabio Paroni. Mentre la produzione è BLUSCLINT FACTORY 32 è a Milano in via G. Watt 32. Per info, biglietti e prenotazioni è è possibile contattare il seguente indirizzo mail info@faCTOry32.it. Il costo del biglietto? Intero: 12€ + 3€ di tessera associativa stagionale Ridotto studenti scuole convenzionate: 7€+ 3€ tessera associativa ... termometropolitico

MarcoMariaLuca1 : @mary42734412 @watson75007524 @EllaAvir non mi sembra un passo in avanti,almeno l'ex personaggio tv offre un ampio… - pallacico : @giangoSGV @rubino7004 Grosse e grasse risate. - ventiluglio1969 : RT @blakerebels: in tutta onestà vi dirò che io non mi incazzo se i boomers insultano lauro, mi faccio delle grasse risate a vederli indign… -