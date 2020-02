Georgina Rodriguez a Sanremo: pioggia di critiche e quel gesto che non convince (Di giovedì 6 febbraio 2020) Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo fa discutere Esordio a Sanremo 2020 all’insegna delle critiche quello di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo è stata ammirata per il suo fascino e per la sua eleganza ma il fatto che sappia parlare poco l’italiano ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Così … L'articolo Georgina Rodriguez a Sanremo: pioggia di critiche e quel gesto che non convince proviene da Gossip e Tv. gossipetv

rtl1025 : ?? 'Georgina Rodriguez non parla bene l'italiano, stasera giocheremo anche su questo. Cristiano Ronaldo ci sarà? Non… - SkySport : #Sanremo2020, stasera tocca a #Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano #Ronaldo #SkySport #Sanremo20… - FcInterNewsit : Sanremo, Amadeus fa la sorpresa a Georgina Rodriguez: la maglia della Juve è quella... nerazzurra di Lukaku -