Emma Marrone, l’ansia non riesce a vincere il talento (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questo articolo Emma Marrone, l’ansia non riesce a vincere il talento è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha scritto un lungo post sui social dopo la sua esperienza in qualità di super ospite al Festival di Sanremo 2020: la grande commozione. Emma Marrone ha avuto un enorme successo al Festival di Sanremo 2020 ed ha avuto modo di esprimere tutta la sua gioia ed anche la sua commozione poco prima … youmovies

_the_jackal : Hairstylist: Emma, quanto gel vuoi nei capelli? Emma Marrone: sì #Sanremo2020 - MarroneEmma : #Repost 7corriere with @get_repost ··· La copertina del nuovo numero di 7corriere, in edicola e sulla Digital Editi… - GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! -