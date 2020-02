Eav, De Gregorio: In mostra i biglietti dipinti dalla pendolare della Circum (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, ha incontrato oggi nei suoi uffici Anna Lambiase, una cittadina che usa la Circumvesuviana e durante il viaggio disegna sui biglietti del treno. «Stamattina – spiega De Gregorio – abbiamo avuto il piacere di incontrare in Eav Anna Lambiase, una nuova scoperta della Circumvesuviana. Una ragazza straordinaria, che trasforma l’attesa in arte, la rabbia in fantasia. Viaggiando sul treno trasforma i biglietti Eav in piccole opere d’arte. Organizzeremo con lei una mostra dei suoi disegni a Porta Nolana a Carnevale, il 25 Febbraio. La premieremo come immagine del nostro concorso “Eavencere”, perché Anna prende la Circumvesuviana e quando serve critica i suoi servizi. Ma lo fa guardando il bicchiere mezzo pieno e sempre comprando il biglietto». L'articolo Eav, De Gregorio: In mostra i biglietti dipinti dalla ... ildenaro

