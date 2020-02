Don Matteo 12: Cancellato il Quinto Episodio di stasera per Sanremo 2020. Ecco quando andrà in onda (Di giovedì 6 febbraio 2020) Salta l'appuntamento di stasera con Don Matteo per il Festival, e salterà anche quello della prossima settimana. Scopriamo perché, e quando andrà in onda il nuovo Episodio della serie. comingsoon

_the_jackal : Sanremo inizia con Fiorello vestito da Don Matteo. C'è il potenziale giusto per avere 1 miliardo di spettatori. #Sanremo2020 - MarioManca : In meno di 5 minuti, Fiorello condensa in un monologo tutto quello che poteva condensare: le polemiche, il vestito… - mfoolsjam : @_Sazed @Talkin_Hawkin @msarigu72 Stessa delusione mia. Ora altri 20 anni di 'Don Matteo vs Gomorra / Baby vs Suburra'. ?? -