Demme: “Sono solo una parte del cambiamento del Napoli” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Diego Demme ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Lunedì ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, contro la Sampdoria. “E’ stato molto bello segnare, ho scelto un gran momento per aiutare la squadra”. Demme non vuole essere paragonato a Maradona. “Non voglio essere paragonato a Maradona perché è il miglior calciatore della storia. Mio padre era un grandissimo fan di Diego ed è per questo che ha scelto questo nome per suo figlio”. “Ero un grande fan di Gattuso e Pirlo, a centrocampo erano una coppia molto forte, giocavano molto bene insieme perché uno lottava e l’altro aveva una grande tecnica. Loro erano i miei idoli quand’ero bambino”. Il Napoli ha ripreso a vincere dopo il suo arrivo. Demme dice: “Io sono soltanto una parte di questo cambiamento. Tutta la squadra si allena duramente adesso. Abbiamo più qualità in mezzo ... ilnapolista

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #DiegoDemme Demme a Sky: “Gattuso era il mio idolo quando e… - 100x100Napoli : Demme a Sky: “Cambiamento è merito di tutti, io sono solo una parte. Gattuso mio idolo da piccolo”… -