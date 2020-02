Conte parla in Aula, i senatori leghisti fingono di prendere appunti con matite con la testa di Pinocchio (Di giovedì 6 febbraio 2020) matite con la testa di Pinocchio. Si sono presentati così, a Palazzo Madama, i senatori della Lega mentre era in corso il Question Time al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Mentre il capo dell’esecutivo parlava delle denunce del governo italiano rivolte alla Commissione europea sul transito di camion provenienti dall’Austria e diretti in Italia che non rispetterebbero i “principi cardine dell’Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi”, gli esponenti del Carroccio hanno fatto finta di prendere appunti con le matite-Pinocchio. L'articolo Conte parla in Aula, i senatori leghisti fingono di prendere appunti con matite con la testa di Pinocchio proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

