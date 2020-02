Come Junior Cally ha mandato in tilt i sovranisti a Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alla fine Junior Cally è salito sul palco dell’Ariston, senza maschera e con un vestito che ricordava molto l’orbace dei gerarchi fascisti. Ha cantato No Grazie, una canzone dove non incita al femminicidio e alla violenza sulle donne e non ci sono nemmeno insulti alle forze dell’ordine. Perché alla fine tutta la polemica di Matteo Salvini e dei sovranisti su Junior Cally è stata scatenata a causa di questi due versi: «Spero si capisca che odio il razzista/Che pensa al Paese ma è meglio il mojito». Quelli che sono contro Junior Cally perché “inneggia al femminicidio” e al tempo stesso si lamentano di Rula Jebreal Due barre dedicate al sedicente Capitano, cui per altro fanno seguito altri due versi su un certo liberista che si professa di sinistra e che ha fondato un nuovo partito (Matteo Renzi). Alla fine della serata il brano è ultimo nella classifica. Al ... nextquotidiano

