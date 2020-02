Canzone per te: il testo della canzone di Sergio Endrigo cantata da Morgan e Bugo a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) canzone per te: il testo della canzone di Sergio Endrigo cantata da Morgan e Bugo a Sanremo 2020 canzone PER TE – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Morgan e Bugo hanno scelto la canzone di Sergio Endrigo, canzone per te. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 La festa appena cominciata È già finita Il cielo non è più con noi Il nostro amore era l’invidia di chi è solo Era il mio orgoglio la tua allegria È stato tanto grande e ormai Non sa morire Per questo canto e canto te La solitudine che tu mi hai regalato Io la coltivo come un fiore Chissà se finirà Se un nuovo sogno la mia mano prenderà Se a un’altra io dirò Le cose che dicevo a te Ma oggi devo dire ... tpi

trash_italiano : BASTA UNA SOLA CANZONE PER FAR CONFUSIONEEEEEEEEEEE #Sanremo2020 - InteBNLdItalia : “Terra promessa” di @RamazzottiEros: quale migliore canzone per il #1 al mondo a 3 mesi dagli #ibi20? ?? Ti aspetti… - frankiehinrgmc : Il vaso sulla tv, il fumo, il filtro, la ricetta per l’allegria: “Mamma Maria” è una canzone sulle canne. @iricchiepoveri #Sanremo2020 -