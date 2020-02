Bufera di neve sulla SR509 di Forca D’Acero | attivi spazzaneve e spargisale

Arriva la Bufera artica : dai 27 gradi alla neve in 24 ore : Alessandro Ferro A breve saremo interessati da un'irruzione di aria polare di origine artica che farà crollare le temperature su tutta Italia. Nevicate a bassisima quota sulle regioni adriatiche ed al Sud Ne parlavamo da giorni ma adesso ci siamo: la bufera artica è pronta a fare irruzione, in modo violento, su tutto il nostro Paese. Da stasera, venti da Bora, Tramontana e Maestrale spazzeranno l'intera penisola facendo letteralmente ...

USA - Bufera di neve a Salt Lake City : video meteo : [V1] Per trovare un po' di neve basta andare negli USA. In questo caso siamo nello stato dello Utah, precisamente nella capitale ovvero a Salt Lake City. E' vero, siamo a quasi 1300 metri di altitudine, ma stiamo parlando di una città a clima continentale assimilabile a quello del vicino deserto. Ma nelle ultime ore la neve sta cadendo copiosa, tanto da costringere le autorità cittadine a chiudere uffici e scuole.

Caucaso nella Bufera - fino a un metro di neve in Georgia : CRONACHE METEO: la Georgia è uno Stato nella regione del Caucaso confinante con la Russia a nord, Turchia ed Armenia a sud, col Mar Nero a ovest. Questa zona è protetta solitamente dalla catena montuosa del Grande Caucaso dalle irruzioni di aria fredda provenienti dalla Russia. Ma negli ultimi giorni la zona del Mar Nero orientale è stata interessata dallo sprofondamento di una saccatura fredda proveniente dal nord della Russia e che è ...

Maltempo - Bufera di neve e vento a Montoso-Rucas : 40 rimarranno bloccati tutta la notte [FOTO] : Una bufera di vento e neve si è abbattuta sulla stazione sciistica di Montoso – Rucas, in provincia di Cuneo. Circa 120 persone sono rimaste bloccate per ore, oggi, in automobile e sulle piste da sci tra Bagnolo e Montoso, in Valle Infernotto (Cuneo), nei pressi della stazione sciistica di Rucas, a 1500 metri di altitudine. Le più sfortunate, circa 40, dovranno rimanere in montagna per la notte. Raffiche di vento fin oltre i 100 ...

La Bufera di neve perfetta colpisce New York e 13 milioni di pendolari per le strade : Una vera è propria bufera di neve perfetta si è abbattuta sullo spettacolare skyline di New York. I filmati testimoniano le intense raffiche nevose che hanno investito Manhattan causando caos e disagi agli abitanti e ai lavoratori del centro città. Circa 13 milioni di persone sono state colpite dal clima rigido. Secondo il National Weather Service, Central Park è stato ricoperto da circa 10 centimetri di ...

Sci alpino - Bufera di neve in Val d’Isere : stravolto il programma di gare di Coppa del Mondo. Il nuovo calendario e gli orari (14-15 dicembre) : Una bufera di neve si è abbattuta sulla Val d’Isere dove nel weekend del 14-15 dicembre è in programma una tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino maschile. Le avverse condizioni meteo nella località francese e le previsioni tutt’altro che positive per i prossimi giorni hanno costretto gli organizzatori a stravolgere il programma di gara con l’inversione di gigante e slalom rispetto al programma originario. Sabato ...

Sorpresa da una Bufera di neve - donna di 34 anni resuscita dall’ipotermia : Spagna, Pirenei: il cuore di Audrey Mash, 34 anni, ha ripreso a battere dopo sei ore di ipotermia totale. La donna aveva perso i sensi durante una bufera di neve. Il suo cuore si è fermato per sei ore, poi ha ripreso a battere. Il “miracolo”, un caso rarissimo, è successo ad Audrey Mash, una […] L'articolo Sorpresa da una bufera di neve, donna di 34 anni resuscita dall’ipotermia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Maltempo - Bufera di neve : interrotta la Cuneo-Ventimiglia : A causa di una bufera di neve la ferrovia Cuneo–Nizza–Ventimiglia è interrotta, tra Limone e Ventimiglia. Disagi anche sulla linea Alessandria-Acqui-San Giuseppe-Savona, interrotta nel tratto Acqui-San Giuseppe per una frana, e nella tratta San Giuseppe-Savona per caduta rami. L'articolo Maltempo, bufera di neve: interrotta la Cuneo-Ventimiglia sembra essere il primo su Meteo Web.